Namen: Anna und Lukas wieder Platz eins

Für Mädchen wählten die Eltern in Österreich 734 Mal den Namen Marie, für Buben 794 Mal den Namen Jakob, berichtete die Statistik Austria in einer Aussendung am Montag. 2019 siegten noch Emma und Maximilian.

Das Burgenland weicht etwas ab. Hier bleiben Anna und Lukas neuerlich die Top Favoriten. Marie folgt bei den Mädchen im Burgenland auf Platz zwei, Jakob sogar nur auf Platz 9.

Beliebtesten Mädchennamen im Burgenland 2020

1. Anna

2. Marie

3. Lea

4. Sophie

5. Emilia

6. Elena

7. Mia

8. Amelie

8. Luisa

10. Lena

Beliebtesten Bubennamen im Burgenland 2020

1. Lukas

2. Matteo

3. Elias

4. Jonas

5. Paul

6. Leon

7. Alexander und Nils

9. Jakob

10. Tobias