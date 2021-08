Spinnenalarm: Supermarkt gesperrt

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Pinkafeld wurden zu der Spinnensichtung gerufen. Sie konnten das Tier nach wenigen Minuten einfangen.

Fotostrecke mit 3 Bildern Feuerwehr Pinkafeld Feuerwehr Pinkafeld Feuerwehr Pinkafeld

Mit Hilfe der Landessicherheitszentrale und der Feuerwehralarmzentrale konnten sie dann herausfinden, dass es sich um eine ungefährliche Hauswinkelspinne handelt. Das Tier wurde dann durch die Einsatzkräfte wieder in die Freiheit entlassen.

Spinnen im Burgenland

Immer wieder findet man auch im Burgenland spannende Exemplare dieser Lebewesen. Während es den einen eher unangenehm ist, wenn sie eine Spinne antreffen, freuen sich die anderen, da Spinnen durchaus nützliche Tiere sind. Sie fangen große Mengen uns häufig lästig werdender Insekten.

Schicken Sie uns Ihr bestes Spinnenfoto – per Mail an: online.burgenland@orf.at

Fotostrecke mit 15 Bildern Christian Michael Schmidt Manuela Klabusits Michael Schmidt Gerhard Densa Bernhard Dudek Helmut Hansy W.D. Joachim Schröcker Roswitha Hagenauer Gina Maria Knotzer Sabine Lentsch Walter Schneeberger Walter Schneeberger Walter Schneeberger

Steiermark: Supermarkt nach Spinnenbiss gesperrt

In einem Supermarkt in Raaba bei Graz ist vorigen Montag eine Verkäuferin vermutlich von einer Giftspinne gebissen worden. Der Supermarkt musste vorübergehend sogar gesperrt werden – mehr dazu in steiermark.ORF.at.