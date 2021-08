Drei Beifahrer bei Unfall verletzt

Am Samstagabend fuhr ein 43-jähriger Lenker mit dem Pkw seiner Mutter auf der Markt Allhauer Landesstraße von Loipersdorf kommend in Richtung Grafenschachen. Im Ortsgebiet von Grafenschachen verlor er gegen 22.21 Uhr in einer Rechtskurve gegen 22.21 Uhr die Herrschaft über das Fahrzeug. Der Pkw touchierte einige Verkehrszeichen, durchbrach einen Gartenzaun, entwurzelte zahlreiche Sträucher und blieb schlussendlich schwer beschädigt im Bereich einer Hauszufahrt stehen, teilte die Freiwillige Feuerwehr Grafenschachen mit.

Die Freiwillige Feuerwehr Grafenschachen war mit 20 Mitgliedern vor Ort, um das Auto zu bergen – ebenso die Polizei. Der beim unverletzten Fahrzeuglenker durchgeführte Alkomattest verlief positiv – 1,8 Promille – ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Durch den Unfall wurden der 20-jährige Beifahrer und die ebenfalls im Fahrzeug befindlichen 22- und 32-jährigen Mitfahrer leicht verletzt. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Oberwart gebracht.