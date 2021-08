Neue Herausforderungen für Tafeln

Die Pandemie hat viele Menschen unverhofft in die Armut getrieben. Eine Entwicklung, die sich auch bei den Tafeln im Burgenland bemerkbar macht. Es treffe wirklich alle Altersgruppen und vor allem auch Leute, die bisher nicht damit gerechnet hätten, so schnell abzurutschen, sagte die Obfrau der Pannonischen Tafel, Andrea Roschek. Es gebe gerade jetzt einen starken Zulauf. Das Pensum der Tafeln ist seit Beginn der Krise enorm gestiegen. Der Bedarf an Lebensmitteln sei gestiegen, in den Supermärkten lande davon jedoch immer mehr im Müll, hieß es unisono von der Pannonischen Tafel und von der „Team Österreich Tafel“ des Roten Kreuzes.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Die Pannonische Tafel sammelt Nahrungsmittel, die von der Industrie und dem Handel nicht gebraucht werden und vergibt sie an Menschen in Not. Somit unterstützt sie Einkommensschwache und verschwendet weniger Nahrung. Außerdem können Privatpersonen Alltagsgegenstände spenden, die an Bedürftige verteilt werden. Die Standorte der Pannonischen Tafel befinden sich in Eisenstadt und Oberpullendorf. Auch der Bedarf an ehrenamtlicher Unterstützung sei mit Beginn der Pandemie gestiegen, so Roschek. Man brauche auf alle Fälle mehr Mitarbeiter. Denn viele Leute hätten geholfen, während sie in Kurzarbeit gewesen seien und jetzt brauche man wieder Leute, die das ersetzen.

Mobile Tafel ab Oktober

Am 1. Oktober soll mit der mobilen Tafel ein neues Projekt der Pannonischen Tafel starten: Dabei wird ein Auto durch die Gemeinden touren, um hilfsbedürftige Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Dieser Schritt ist vor allem im Seewinkel nötig. Hier hat die „Team Österreich Tafel“ des Roten Kreuz zwar Standorte in Frauenkirchen und Neusiedl am See, die Mobilität der einkommensschwachen Personen ist aber in dieser Region besonders stark eingeschränkt.