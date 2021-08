Containerbrand: 46-Jährige angezeigt

Die Frau legte laut Polizei bei ihrer Einvernahme sofort ein umfassendes Geständnis ab. Videoaufnahmen hatten die Ermittler auf die Spur der 46-Jährigen gebracht. Diese hatte sich in der Nacht des Brandes in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufgehalten, dabei waren auch ihre Daten gesichert worden.

Bei dem Brand auf einem Müllsammelplatz in der Nähe eines Eisenstädter Firmengeländes waren hauptsächlich Container für Papier, Karton und Plastik in Flammen gestanden. Sie wurde vollständig vernichtet. Auch die Außenwand der Betriebshalle sowie die Metall-Dachkonstruktion wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die mutmaßliche Brandstifterin habe keinen Bezug zu der Firma, das Motiv sei vorerst noch unklar, so die Polizei. Die genaue Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest.