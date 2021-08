16 Neuinfektionen im Burgenland

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit zwei an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon ist weiterhin eine Person in intensivmedizinischer Behandlung, heißt es vom Koordinationsstab Coronavirus. 18.133 Personen sind im Burgenland bereits genesen. Unverändert ist mit 216 die Zahl der Menschen, die sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne befinden.

Die COVID-19-Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 171.696 Personen über das Land Burgenland erhalten, davon erhielten 148.632 Personen bereits die zweite Impfdosis.