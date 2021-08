Arbeitslosigkeit markant gesunken

Der burgenländische Arbeitsmarkt ist in Bewegung, die Beschäftigtenzahlen und das Stellenangebot erzielen Rekordwerte, so AMS-Chefin Helene Sengstbratl über die Zahlen für Juli. Im Burgenland sind derzeit 7.800 Burgenländerinnen und Burgenländer auf Jobsuche, dazu kommen noch knapp 1.570, die in Schulungen sind. Das heißt, in Summe sind derzeit knapp 9.400 Menschen auf Arbeitssuche.

Höchststand bei Beschäftigten

Somit ist die Arbeitslosigkeit im Juli gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 22 Prozent gesunken. Erfreulich sei, dass es mit 114.000 Beschäftigten einen Höchststand gibt, hieß es vom Arbeitsmarktservice und auch bei den offenen Stellen gebe es mit knapp 2.200 ein Rekordhoch. Im Juli 2019 – also vor der Coronavirus-Pandemie – waren im Burgenland 7.500 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind um knapp 300 weniger als im heurigen Juli. Beim Arbeitsmarktservice in Stegersbach, Oberwart und Oberpullendorf liegt die Arbeitslosigkeit bereits unter dem Niveau vom Juli 2019.

Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt Ende Juli 2021 im Vergleich zum Vorjahr betrifft vor allem die Branchen Tourismus, Handel und Warenherstellung. Im Bereich Tourismus gibt es mit mehr als 400 die meisten offenen Stellen.