Neue Aktion will zu mehr Bewegung animieren

„Spusu Burgenland Challenge“ heißt die Aktion mithilfe der App „Spusu Sport“. Eine Initiative von Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) auch auf Grundlage des Regierungsprogrammes. Das Ziel der Aktion: 100.000 Minuten Bewegung in 100 Tagen für 100 Jahre Burgenland sammeln. Burgenländerinnen und Burgenländer – egal wie alt – sollen sich bewegen und so gesünder und aktiver werden, sagt der Landesrat.

Und so funktioniert es: Man aktiviert die App, meldet sich an und sammelt Bewegungsminuten. Durch Spazierengehen, Laufen, Radfahren, Nordic Walking und Inline-Skaten. Es gibt 100 Preise zu gewinnen. Die Person, die die meisten Minuten schafft, wird bei einer Abschlussveranstaltung vorgestellt.

Landesmedienservice

Aktion dauert bis Ende Oktober

Die Aktion startet am 1. August und dauert bis Ende Oktober. Sie ist in Markt St. Martin präsentiert worden. Dort gibt es einen Lauf-und Nordic-Walking-Park. Perfekt für die Bewegungsinitiative geeignet, so Bürgermeister Jürgen Karall (SPÖ). Die Gemeinde unterstützt die Initiative.