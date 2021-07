Containerbrand in Eisenstadt

Nachdem saisonbedingt zuletzt vor allem Flurbrände für Beschäftigung sorgten, wurde die Freiwillige Stadtfeuerwehr Eisenstadt kurz vor Mitternacht zu dem massiven Brand im Außenbereich eines Industriebetriebes alarmiert. Beim Eintreffen stand das gesamte Areal rund um mehrere Abfallcontainer in Flammen. Alt-Elektrogeräte, Restmüll, Kunststoffe, Paletten und andere Holzmaterialien waren in Vollbrand.

Fünf Feuerwehren im Einsatz

Binnen weniger Minuten startete ein Atemschutztrupp einen erfolgreichen Erstangriff, der in weiterer Folge von den aufgrund der Gefahrenlage sofort mitalarmierten Kräften der Feuerwehren Kleinhöflein, Trausdorf und Neufeld unterstützt wurde. Nachdem der Brand im Außenbereich unter Kontrolle war, drang ein weiterer Trupp ins Gebäudeinnere ein. Die schnelle Entdeckung gepaart mit dem Einschreiten der Feuerwehren, sowie die bautechnische Beschaffenheit des Gebäudes – bei dem am stärksten betroffenen Bereich handelte es sich um eine Stahlbetonwand – verhinderten ein Eindringen in die riesige Lagerhalle. In dieser waren unter anderem Gasflaschen und eine Vielzahl weiterer Waren gelagert.

Nach etwa 45 Minuten konnte vollumfänglich Entwarnung gegeben werden, die Nacharbeiten, im Zuge derer auch ein kleiner Teil des Daches abgetragen und – gemeinsam mit der Polizei diverse Kontrollen durchgeführt wurden, dauerten noch bis etwa 2.30 Uhr. Insgesamt standen fünf Feuerwehren mit sechzig Kameradinnen und Kameraden und zwölf Fahrzeugen im Einsatz.