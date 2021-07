Gelungene Premiere der Burgspiele Güssing

Das Premierenpublikum bedankt sich mit viel Applaus für die gelungene Vorstellung. Das Ensemble der Burgspiele Güssing zeigt mit viel Herz und Freude am Spiel ihr schauspielerisches und gesangliches Können.

Eigene Musik für „Das Phantom der Oper“

Allen voran Nikolai Cziszer als junger Graf Raoul , Anna-Maria Sagmeister als Christine und Wolfgang Weingrill in der Rolle des Schriftstellers Leroux. Für die Regie zeichnet auch heuer wieder die künstlerische Leiterin Sabine James verantwortlich, die auch die Musik von „Phantom der Oper“ komponiert hat.

Melodien entstanden auf der Harfe

„Ich habe mich zuerst vom Text inspirieren lassen. Dann hab ich die Worte im Kopf und oft ergibt ein Wort schon den Melodiebeginn. Dann kommen im Kopf schon die Melodien dazu. Im Anschluss setzte ich mich zuerst an die Harfe und baue einmal ein Harfenstück für mich. Im nächsten Schritt setze ich mich dann an den Computer und baue Playbacks daraus. Das ist eine ziemliche Herausforderung, aber so bunt wie das Buch war, war es sehr inspirierend“, so Sabine James im ORF-Burgenland-Interview.

„Das Phantom der Oper“ wird auf der Festwiese in Güssing noch bis 15. August insgesamt siebenmal gespielt.