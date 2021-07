Jubiläumsinform ohne Vergnügungspark

Das Jubiläum „50 Jahre Inform“ feiern, fiel im Vorjahr ins Wasser. Wegen der Coronavirus-Pandemie musste die Messe 2020 abgesagt werden. Heuer wird sie stattfinden, wenn auch mit etwas abgeändertem Konzept. Die Vorbereitungen seien in der Schlussphase, sagte Messeveranstalter Markus Tuider. Es laufe recht gut und man sei sich sicher, den Besuchern eine lässige Messe liefern zu können. Man sei gerade dabei eine tolle Jubiläumsaktion für die Besucherinnen und Besucher zu finalisieren. Details dazu würden folgen, so Tuider.

Schwerpunkt Klima- und Umweltschutz

Die 200 Aussteller werden auch heuer wieder aus dem In- und Ausland kommen. Der Klima- und Umweltschutzgedanke werde sich wie ein grüner Faden durch die ganze Messe ziehen, kündigte Tuider an. Dazu käme noch Bewährtes wie die Tierschau, der Gesundheitsbereich sowie Bauen und Wohnen. „Die Inform wie man sie kennt und trotzdem ziemlich neu – sie wird anders aussehen als in den letzten Jahren“, sagte der Veranstalter.

Covid-Sicherheitskonzept entwickelt

Auch wenn der Vergnügungspark heuer gestrichen ist, so werde es doch für die Kleinsten Karusselle geben, so Tuider. Die gastronomische Versorgung sei gegeben und der normale Messebesuch laufe wie gewohnt ab. Ein eigenes Covid-19-Konzept soll dafür sorgen, dass der Messebesuch für alle sicher ist. Es gilt die 3G-Regel, es werde kontrolliert und die Teststraße direkt beim Messezentrum bleibt offen. Die 50. Oberwarter Inform dauert fünf Tage.