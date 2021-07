Sechs Neuinfektionen im Burgenland

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit zwei an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt. Derzeit befinden sich keine Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. 192 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne, das ist eine Person weniger als am Dienstag.

Die Covid-19-Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 164.863 Personen über das Land Burgenland erhalten, davon erhielten 134.146 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 299.009 Impfdosen verabreicht. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist im Bezirk Jennersdorf mit 17,65 am höchsten, in Rust sowie in den Bezirken Oberpullendorf und Güssing liegt sie bei 0.