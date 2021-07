Hotels und Privatzimmer gut gebucht

Das Hotel „Das Eisenberg“ in Sankt Martin an der Raab verfügt über 110 Gästebetten. Mit der aktuellen Buchungslage des Vier-Sterne-Resorts ist die Direktorin Friederike Vass sehr zufrieden. „Es ist überraschend gut. Wir hätten uns das nicht gedacht. Wir haben gedacht, da die Gäste voriges Jahr nicht verreisen konnten, dass sie heuer ehr ans Meer fahren – aber die Buchungslage ist exzellent und wir sind sehr froh darüber“, so Vass. Die Gäste bleiben normalerweise im Schnitt zwei bis drei Tage, aber heuer würden einige Gäste auch ein bis zwei Wochen bleiben, so die Hoteldirektorin.

ORF

Auch im Hügellandhof in Neuhaus am Klausenbach ist man mit der Auslastung der 18 Gästebetten durchaus zufrieden, wie die Betreiberin Gabriele Uitz beim ORF-Burgenland-Lokalaugenschein sagte. „Wir sind zufrieden. Wir haben noch einige Zimmer frei, vor allem nach Ende der Opernspielzeit ab Mitte August“, so Uitz.

ORF

Hervorragender Juni

Beim Burgenland-Tourismus gehe man derzeit von einer erfolgreichen Sommersaison aus, so der Geschäftsführer Didi Tunkel. „Exakte zahlen gibt es noch nicht. Wir haben einen Durchruf gestartet. Der Juni dürfte hervorragend gewesen sein – besser als im Vorjahr und dieses war ein Rekordjahr, wie wir alle wissen. Insgesamt sieht es so aus, dass zehn Prozent der Meinung sind, dass sie schon besser als im Vorjahr gebucht sind. Achtzig Prozent glauben, sie liegen gleich wie im Vorjahr und zehn Prozent sind der Meinung, dass sie bei den Buchungen hinter dem Vorjahr liegen“, sagte Tunkel.

Regionale Unterschiede würde es nicht geben – wenn alles so bleiben würde, wie es der Rundruf ergeben habe, dann würde es eine tolle Buchungssaison für den burgenländischen Tourismus geben, so Tunkel. Momentan sind die meisten Touristen Inländer. Für August und September haben aber auch schon viele Deutsche und Gäste aus den übrigen Nachbarländern einen Urlaub im Burgenland gebucht.