Chronik

Mann auf A4 von Pkw erfasst

Zu einem mysteriösen Verkehrsunfall ist es am Freitagabend auf der A4 bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) gekommen, berichtete die Polizei. Gegen 21.40 Uhr wurde ein Mann auf der Fahrbahn in Richtung Wien von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.