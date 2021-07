Güssing: Vorbereitung auf Fallschirmspringer

Die österreichischen Militärfallschirmspringerinnen und -fallschirmspringer trainieren bereits seit Montag in Güssing für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Geleitet wird die Veranstaltung vom internationalen Militärsportverband, dessen Wahlspruch „Freundschaft durch Sport“ lautet. „Es geht darum, über den Kontakt der Sportler und über die jeweiligen nationalen Grenzen hinaus Brücken zu schlagen zwischen den Armeen, um hier auf der Basis von Freundschaft einen Beitrag zum internationalen Frieden zu leisten“, so Landesmilitärkommandant Gernot Gasser.

Aus 40 Nationen werden 400 Sportlerinnen und Sportler erwartet. Das könnte laut Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) einen hohen Werbewert für das Burgenland bringen. „Es geht um die direkte regionale Wertschöpfung, wenn hier Unterkünfte bezogen werden, aber es geht auch um den großen Werbewert, den wir hier mitziehen dürfen“, so Dorner.

Athleten in Montecuccoli-Kaserne untergebracht

Die Bewerbe wie Ziel-, Figuren- und Formationsspringen finden in Güssing und auf dem Flugplatz Punitz statt. Untergebracht werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Montecuccoli-Kaserne. „Wir sind noch immer die modernste Kaserne Österreichs. Wir haben ausgezeichnete Unterkünfte. Wir haben eine großzügige Ausbildungsanlage, die verwendet wird für dieses Vorhaben. Und: Wir haben die Nähe zum Flugplatz Punitz“, so der Kommandant des Jägerbataillons 19, Markus Höfler.

Während des Wettbewerbs absolvieren die Fallschirmspringer in Summe an die 3.000 Absprünge. Die 45. Weltmeisterschaften im Militärfallschirmspringen finden vom 20. bis zum 30. Juni 2022 in Güssing statt.