„Urlaub am Bauernhof“ startet in die Saison

Im Burgenland gibt es 118 „Urlaub am Bauernhof“-Betriebe. Davon sind 75 Winzerhöfe, 20 Bauernhöfe und 20 Landhöfe. Auch einige besondere Unterkünfte, etwa die Kellerstöckl im Südburgenland, sind Teil des Projekts. Nach dieser turbulenten Zeit schätzen die Gäste die regionale Küche, die herzliche Gastfreundschaft und die Natur vor der Tür. Landwirtschaftskammer Präsident Nikolaus Berlakovich sieht in der Ungewissheit bei Fernreisen eine Chance für heimische Betriebe.

Skepsis sorgt für viel Nachfrage

Man merke im Tourismus eine deutliche Skepsis bei der Buchung von Reisen ins Ausland. „Da suchen die Leute den Urlaub in der Heimat. Und da ist ‚Urlaub am Bauernhof‘ eine abwechslungsreiche Alternative“, so Berlakovich.

ORF

Kurt Kaiser ist mit seinem neuen Apartment im Winzerschlössl in Kleinhöflein (Bezirk Eisenstadt) neues Mitglied von „Urlaub am Bauernhof“. Die Unterkunft befindet sich auf dem historischen Weingut mit einem originalen Gewölbekeller aus dem Jahr 1492. Das Apartment mit drei Schlafzimmern bietet Platz für bis zu acht Personen. Kaiser sorgt mit Touren durch die Weingärten der Familie und den Weinkeller für Programm. Besonders wichtig ist es dem Winzer, seine Gäste aktiv in den Prozess der Weinherstellung einzubinden.

ORF

Das Konzept „Urlaub am Bauernhof“ scheint gut anzukommen. Obfrau des Projekts, Dorothea Jagschitz, freut sich: „Die Buchungslage für die Sommermonate 2021 ist sehr gut. Die Betriebe freuen sich, endlich wieder Gäste begrüßen zu dürfen.“