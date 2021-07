Fahndung nach Raubüberfall

Der Raubüberfall wurde bereits Ende Mai verübt. Die beiden Männer sollen damals in Mattersburg einer Person Geld geraubt haben und sie dabei mit einem Messer bedroht haben. Während von einem der beiden Täter lediglich eine Personenbeschreibung vorliegt, gibt es vom zweiten ein Foto, das auf dem Bahnhof Mattersburg aufgenommen wurde.

ORF

Laut Zeugenaussagen soll sich der Mann schon öfters in Mattersburg aufgehalten haben, daher werde ein gewisser Bezug zu Mattersburg vermutet, hieß es am Mittwoch von der Polizei. Der Mann gibt sich als Syrer aus und spricht relativ gutes Deutsch. Er habe in Linz Deutsch gelernt und habe bei einer „Frau Margarethe“ in gewohnt. Laut Zeugen erzählt er immer dieselbe Geschichte.

Hinweise werden an das Bezirkspolizeikommando Mattersburg unter +43 (0) 59133-1120-132.