Neusiedl am See: Keine weiteren CoV-Fälle

127 Menschen, die im Umfeld des Kindergartens in Neusiedl am See stehen, haben sich freiwillig einem PCR-Test-Screening unterzogen, dabei fielen alle Testergebnisse negativ aus.

Vergangene Woche musste der Kindergarten „Gartenweg“ in Neusiedl am See behördlich geschlossen werden, weil sieben Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind – mehr dazu in Verdacht auf Delta-Variante in Kindergarten. Bei vier Kindern besteht der Verdacht auf die ansteckendere Delta-Variante, die erstmals in Indien entdeckt worden ist. Die Abstriche werden noch sequenziert.