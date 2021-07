Neue ÖVP-Kampagne vorgestellt

Mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen will in diesem Sommer die ÖVP. Bis Ende August sind 36 Gemeindebesuche geplant, vom Nord- bis zum Südburgenland, sagte ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrick Fazekas.

„Wir wollen spüren, was unser Burgenland braucht. In unterschiedlichen Formaten wird unser Landesparteiobmann Christian Sagartz im Burgenland unterwegs sein, mit den Burgenländerinnen und Burgenländern in Kontakt treten – egal, ob bei einem Bankerltratsch, einem Stammtischbesuch, einem Betriebsbesuch, bei Veranstaltungen und bei Sitzungen – wir verstehen uns als Partei an der Seite der Burgenländerinnen und Burgenländer“, so Fazekas.

ORF

„Burgenland spüren“

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz will sich bei der Kampagne „Burgenland spüren“ vor allem Zeit nehmen, um intensive Gespräche führen zu können. „Ich habe sehr oft schon erlebt, dass bei großen Veranstaltungen sehr wenig Zeit für das persönliche Gespräch bleibt – dass man gerade dort ein Ohr haben muss und den Menschen direkt eine Möglichkeit geben sollte, ins Gespräch zu kommen. Das sind kleine Veranstaltungen, geringe Personenanzahlen – natürlich auch geschuldet den Vorgaben durch CoV. Ich bin davon überzeugt, dass in diesen persönlichen Begegnungen Politik glaubhaft und spürbar ist“, sagte Sagartz.

Die ÖVP plant ist die Kampagne „Burgenland spüren“ bis zum Jänner 2025 fortzuführen, so Sagartz. Dann nämlich wird der Landtag neu gewählt.