Staatsmeisterschaften und Charity-Turnier

„Bei mir ist die Tenniskarriere an der Dress gescheitert“, so Andreas Goldberger, wie immer gut gelaunt – und einer von vielen ehemaligen Sportgrößen, die beim Charity-Doppel in Oberpullendorf für einen guten Zweck dem Tennisball nachjagen. „Uns geht es sehr gut. Vielen Menschen in Österreich geht es sehr gut, da kann man jenen, denen es nicht so gut geht helfen – bei Charity bin ich gern dabei“, so Goldberger. „Für Charity bin ich leicht zu haben. Es ist für mich nicht so schwer auf den Tennisplatz zu gehen“, so Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek.

Mehr als 7.000 Euro kamen bei diesem Promi-Turnier zusammen. Dafür wechselte man auch gerne sein gewohntes Milieu. Der ehemalige Fußballprofi und SVM-Sportdirektor Robert Almer schnürte sich ebenso die Tennisschuhe, wie Franz Hasil, oder Hans Kary. Auch der Sportlandesrat zeigte sein Können am roten Sand in Oberpullendorf. „Ich durfte mich gerade mit Andreas Goldberger matchen – und sein Vorteil ist – er rennt alles“, schmunzelte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

ORF

Titel im Doppel

„Ich habe als Jugendlicher gespielt. Aber man kommt dann schon wieder rein“, sagte Almer. Tennis-und Fussballstars Franz Hasil und Hans Kary besprachen diverses über Fußball und Tennis. Burgenländische Erfolge sahen die Anwesenden dann in den Doppelbewerben. Den Titel im Mixed-Doppel holte sich David Pichler gemeinsam mit Irina Dschandschgava. Jenen im Herren-Doppel zusammen mit dem Niederösterreicher Patrick Ofner.

Zwei Titel, die für das doch frühe Ausscheiden im Einzel entschädigten. Da war für David Pichler bereits im Viertelfinale Endstation. Der Osliper gewann in Runde zwei zwar gegen Christoph Lang, musste sich aber Filip Misolic in drei Sätzen geschlagen geben.

Eva Nyikos schaffte es ins Hauptfeld

Bei den Damen schaffte es eine Burgenländerin ins Hauptfeld – und zwar die Neusiedlerin Eva Nyikos. Sie gewann ihre erste Runde gegen die Wienerin Katarina Sopkova – und gab in diesem Spiel nur ein Game ab. Ein Ausrufezeichen setzte sie auch im Achtelfinale. Gegen Österreichs Nummer eins Barbara Haas gewann Nyikos Satz Nummer zwei – musste sich am Ende aber mit 0:6, 6:2 und 0:6 geschlagen geben.

Der Titel bei den Damen ging dann überraschenderweise nicht an Barbara Haas – sondern an die erst 19-jährige Oberösterreicherin Sinja Kraus. Den Abschluss der bereits 13. Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf machte das Herren-Finale. Und das ging an den Favoriten – Sebastian Ofner. Der Steirer setzte sich im Endspiel gegen Maximilian Neuchrist in zwei Sätzen durch.