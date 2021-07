Beste Weine des Jahres gekürt

Ausgezeichnet wurden trockene Veltliner ebenso wie klassische Rotweinsorten bis hin zu edelsüßen Weinen. Mit der Präsentation der Landessieger wollen die Winzer nach den Lockerungen in der Coronavirus-Pandemie ein kräftiges Lebenszeichen geben und die Konsumenten dazu animieren, heimische Produkte zu konsumieren. Das solle die Menschen, die mit dem Coronavirus eine schwierige Zeit gehabt hätten, motivieren, auch das Leben zu genießen – mit heimischen Weinen, sagte Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich: „Da ist die Weinprämierung eine ideale Bühne, weil die Menschen erkennen, dass wir Top-Qualitäten haben.“

Hans Tschida Rekord-„Sweet Winemaker of the Year“

Hans Tschida aus Illmitz wurde mit einem Strohwein Landessieger. Bei der „International Wine Challange“ in London wurde er abermals zum „Sweet Winemaker of the Year“ gekürt. Das mache ihn fast sprachlos, sagte Tschida. Vor 15 Jahren sei es das Allergrößte gewesen, in London eine Goldmedaille zu machen und jetzt sei er zum siebenten Mal „Sweet Winemaker of the Year“. Er sei weltweit der einzige, der das geschafft habe.

Mariel „Weingut des Jahres“

Zum „Weingut des Jahres“ wurde mit acht Einreichungen, acht Goldmedaillen und einem Landessieger das Weingut Mariel aus Wulkaprodersdorf ausgezeichnet. „Tradition trifft Moderne“, sagte Lukas Mariel über das Erfolgsrezept: „Wir sind ein richtiger Familienbetrieb. Wir sind drei Brüder und alle helfen im Betrieb mit.“ Zusätzlich würden auch noch drei Generationen im Betrieb mithelfen. Für Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld sind die Landesprämierungen eine wichtige Richtschnur für die Kunden auf nationaler und internationaler Ebene.