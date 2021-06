A4: Verkehrsunfälle forderten zwei Verletze

Der erste Unfall ereignete sich gegen 14.35 Uhr zwischen den Abfahrten Gols/Weiden und Mönchhof in Fahrtrichtung Ungarn. Ein 23-jähriger Mann aus Ungarn ist dabei in das Heck des Schwerfahrzeuges eines 25-jährigen Lkw-Fahrers aus Tschechien geprallt. Der Mann prallte in weiterer Folge gegen die Betonmittelleitwand und kam am zweiten Fahrstreifen zum Stehen.

Freiwillige Feuerwehr Mönchhof

Der 23-Jährige wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen werden. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. 32 Feuerwehrmitglieder waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die A4 musste auf dem Abschnitt in Fahrtrichtung Ungarn für 45 Minuten gesperrt werden.

Pkw-Lenkerin prallte gegen Baum

Gegen 17.30 Uhr kam später am Nachmittag eine 21-jährige Frau auf der L303, der A4-Zubringerstraße in Fahrtrichtung Mönchhof aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen werden. Die L303 musste für 15 Minuten gesperrt werden.