Mona: Erfolg mit Pflanzendrinks

Die Nachfrage ist so groß, dass die Produktion mittlerweile rund um die Uhr läuft. Die Nachfrage an Milchersatz-Produkte nimmt rasant zu. Davon profitiert auch die Firma Mona, die vor rund 20 Jahren die ehemalige Oberwarter Molkerei erworben und technisch entsprechend adaptiert hat. In jüngster Zeit wurde eine neue Abfüllhalle errichtet und die gesamte Technik auf den neuesten Stand gebracht. Damit können in der Stunde bis zu 25.000 Packerl abgefüllt werden.

„Aufgrund der großen Nachfrage fahren wir hier im Betrieb vier Schichten. Wir fahren rund um die Uhr, um die Nachfrage bewältigen zu können“, so Ronald Gansfuss, Mona-Standort-Repräsentant in Oberwart. Aktuell liegt die jährliche Produktionssteigerung im zweistelligen Bereich. Zwei Faktoren sind dafür maßgeblich verantwortlich: „Der ökologische Fußabdruck – man sagt, pflanzliche Produkte halten den ökologischen Fußabdruck entsprechend klein. Auch das Gesundheitsbewusstsein“, so Gansfuss.

ORF

Export in 30 Länder

Allein in der Produktion sind am Standort Oberwart 32 Mitarbeiter beschäftigt. Verarbeitet werden hier verschiedene pflanzliche Rohstoffe. In Oberwart werden derzeit Soja, Reis, Hafer und Kokos verarbeitet. Die Sojabohne kommt von einer Lagerstelle im Burgenland. Exportiert werden die Pflanzendrinks aus Oberwart mittlerweile in 30 Länder. „Der größte Absatzmarkt ist in Österreich – hier sind wir Marktführer. Die Marke Joya ist auch sehr etabliert im Nahen Osten oder Italien – Ungarn ist auch ein großer Markt für uns. Auch in Asien steigt die Nachfrage. Wir haben schon erste Exporte“, sagte Gansfuss.

Neben dem Standort in Oberwart hat Mona noch zwei Produktionswerke in Deutschland. Vom Südburgenland aus wird die gesamte internationale Logistik der Mona-Gruppe gesteuert. Daher sind am Standort Oberwart insgesamt bereits 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Gefragt bei Veganern

Die pflanzlichen Drinks sind vor allem bei Veganern gefragt. Bei veganer Ernährung handelt es sich um eine ausschließlich pflanzliche Kost, bei der jegliche Lebensmittel, die aus tierischer Herkunft stammen, vermieden werden. Die Motivation für vegane Ernährung sind unter anderem ethische, ökologische, gesundheitliche und religiöse Gründe. Wer vegan lebt, muss seine Ernährung besonders sorgfältig zusammenstellen, um einen Mangel an bestimmten Nährstoffen zu vermeiden.