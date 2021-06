Klepeisz bleibt weitere drei Jahre in Ulm

Solche längerfristigen Verträge seien im Basketball eher selten, aber es habe einfach sehr viele Gründe gegeben, die für Ulm gesprochen hätten, so Klepeisz. Er fühle sich sehr, sehr wohl in der Stadt, die Trainingsbedingungen und die Halle seien sensationell und auch die Tatsache, dass man mit dem Auto nach Güssing zu Familie und Freunden fahren könne, sei ein wichtiger Punkt. Außerdem seien auch seine Mitspieler in Ulm ein wichtiger Grund für seine Entscheidung gewesen.

Klepeisz arbeitet derzeit am Comeback nach einer Schulterverletzung. Bis zum Trainingsstart im August sollte der Güssinger wieder fit sein.