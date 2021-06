Die Zahl der aktiv infizierten Fälle lag am Freitag bei 45. In den burgenländischen Spitälern mussten sieben Covid19-Patientinnen und Patienten isoliert behandelt werden. Davon befanden sich noch zwei in intensivmedizinischer Behandlung. Bisher haben mehr als 135.000 Burgenländerinnen und Burgenländer die Coronavirus-Schutzimpfung erhalten.

Impfung für Jugendliche ab zwölf Jahren

Das Burgenland appelliert nun an Jugendliche ab zwölf Jahren, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen: „Jetzt seid ihr dran“, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Wer sich bis Schulschluss anmeldet, bekommt die erste Teilimpfung im Juli und vier Wochen später, im August, die zweite Dosis verabreicht. Bis zum Schulstart seien sie also voll immunisiert.

ORF

135.374 Burgenländerinnen und Burgenland wurden bisher geimpft. 88.468 davon sind bereits vollimmunisiert. Jetzt sind die Jugendlichen an der Reihe: „Der Juli ist euer Monat“, warb Impfkoordinator Markus Halwax.

Wenig neue Fälle im Nordburgenland

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 11,8. In den nördlichen Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung und Rust lag dieser Wert bei 0 – in den vergangenen sieben Tagen gab es also dort keine Neuinfektionen. Im Bezirk Mattersburg lag die Inzidenz bei 10. Spitzenreiter waren am Freitag die Bezirke Oberwart und Jennersdorf mit Werten von rund 24 Fällen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.