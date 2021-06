Weltweit einzigartige „power2heat“-Anlage

Der Windstrom für die „power2heat“-Anlage kommt aus dem Windpark Neusiedl am See. Mittels Direktleitung gelangt der Strom in die Wärmepumpen. Sie produzieren dann die Wärme, die über ein Fernwärmeleitsystem an 1.000 Haushalte in Neusiedl am See verteilt wird, sagte Energie Burgenland- Vorstandsvorsitzender, Stephan Sharma.

„Gold des Burgenlands zweifach nutzen“

„Wir nutzen unsere Position im Windbereich, wo wir heute Nummer eins sind, um aus überschüssiger Windenergie Wärme zu produzieren. Wir nutzen damit ‚das Gold des Burgenlandes‘ zweimal. Einmal um Strom zu erzeugen, um mit diesem Strom dann Luftwärmepumpen anzutreiben und damit Wärme für tausend Haushalte in Neusiedl zu erzeugen“, so Sharma. Bleibt der Wind einmal aus, wird auf Biomasse zurückgegriffen. Diese Kombination aus Windenergie und Wärmepumpe gebe es so weltweit noch nicht, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

„Könnte Modell für künftige Versorgung sein“

„Das ist einzigartig und das könnte schon auch ein Modell sein für eine zukünftige kleinteilige, regionale Versorgung. Natürlich braucht es noch technologische Schritte, speziell was die Batterien und die Speicherkapazitäten betrifft, aber das könnte ein Startschuss für eine komplett neue Art der Energie- und Wärmeversorgung im Burgenland werden“, so Doskozil.

Die Anlage sei ein wichtiger Schritt, um das burgenländische Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden, zu erreichen, so Doskozil. Die Kosten für die Anlage belaufen sich auf rund fünf Millionen Euro.