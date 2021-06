Kostenlose Betriebs- und Gästetests

Die Tests der Beschäftigten finden unter Aufsicht betriebseigener Verantwortlicher statt. Über die Head-App werden die Tests eingegeben und die Mitarbeiter bekommen ihr Testzertifikat auf eine von ihnen genannte Mailadresse zugeschickt. Firmen melden sich über die Wirtschaftskammer an und können sich die Tests dann in der Gemeinde abholen.

Gäste bekommen die Möglichkeit, in Lokalen einen speziellen Test durchzuführen. Dieser gilt nur für die Dauer des Aufenthalts, kann aber durch die Selftest-App auf 24 Stunden ausgedehnt werden. Betriebe erhalten die Point-of-Sale-Tests über die Regionalstellen der Wirtschaftskammer. Auch die Kulturbetriebe Burgenland bieten diese Vor-Ort-Tests bei ihren Veranstaltungen in den Kulturzentren an.

Kostenloser Test für Urlauber in Impf- und Testzentren

Urlaubsgäste können sich auch in den burgenländischen Impf- und Testzentren kostenlos testen lassen. Hierzu müssen sie eine Adresse der Unterkunft und eine Bestätigung über die Aufenthaltsdauer vorlegen. Gästetestungen werden auch in den Gemeindestraßen in Illmitz, Frauenkirchen, Rust, Mörbisch, Jennersdorf und Bad Tatzmannsdorf angeboten.