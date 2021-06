Tiere

Verstoßener Schafbock findet neues Zuhause

Nachdem ein kleiner Schafbock von seiner Mutter verstoßen wurde, haben ihn Jäger in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) schon fast tot in der Herde gefunden und in Pflege genommen. Mittlerweile geht es dem kleinen „David“ prächtig.