Zahl der CoV-Neuinfektionen weiter niedrig

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit sieben an Covid-19 erkrankte Menschen behandelt, davon befinden sich drei in intensivmedizinischer Behandlung. Die Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus über das Land bisher 134.643 Personen, davon 76.222 bereits die zweite Impfdosis.

Lage derzeit in ganz Österreich entspannt

Österreichweit wurden 128 Neuinfektionen gemeldet. Die Coronavirus-Ampelkommission am Donnerstag, dass sie nach Bewertung der epidemiologischen Entwicklung der vergangenen Tage zum Schluss gekommen sei, „dass die Risikolage für ganz Österreich und für alle Bundesländer mit geringem Risiko einzustufen ist“. Die Coronavirus-Ampelkommission sorgt sich allerdings wegen der Ausbreitung der Delta-Variante und warnt vor einem „Systemrisiko“ im Sommer – mehr dazu in Ampelkommission warnt vor Risiko im Sommer.