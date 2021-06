25 Jahre Forfel: Tour durchs ganze Land

Auch wenn – wie am Donnerstag verkündet – mit 1. Juli viele Beschränkungen fallen, war den Veranstaltern die Lage im Voraus coronabedingt zu unsicher. Das Credo lautet daher heuer, dass die Kinder nicht wie gewohnt auf die Burg kommen, sondern die Burgmaus zu den Kindern. Forfel besucht daher heuer zum 25.Geburtstag 25 Gemeinden im Burgenland.

ORF

„Die Tour beginnt am 17.Juli hier auf der Burg Forchtenstein, wo unsere Burgmaus zuhause ist. Es wird dann jeden Tag zwei Orte geben, von Kittsee bis Kalch. Wir enden dann am 1.August in Stadtschlaining. Wir werden den Kindern hoffentlich viel Freude machen“, so „Burg Forchtenstein Fantastisch“-Geschäftsleiter Horst Horvath.

Mit reduziertem Programm von Kittsee bis Kalch

Das Programm ist den Tourbedingungen angepasst und etwas reduziert. Mit dabei sind neben Forfel aber alle alten Bekannten, wie Magier Merlix, Gruselhexe Griselda oder Hofjodler Salami. „Es ist ein eineinhalbstündiges Programm, das wir auf einer beweglichen Bühne anbieten. Das was sonst hier auf der Burg Standard ist – also Dauerbrenner wie das Musical oder die Ritterprüfung – wird es nicht geben. Aber es ist ein großer Gruß, den wir hier wegschicken“, so Christa Prets, Präsidentin von „Burg Forchtenstein Fantastisch“.