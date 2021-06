Fünf CoV-Neuinfektionen

Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg auf 37. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit sechs an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon sind drei in intensivmedizinischer Behandlung.

Die Impfungen schreiten weiter voran. Laut dem Koordinationsstab bekamen bisher 133.619 Personen über das Land Burgenland die Covid-19-Schutzimpfung, davon erhielten 74.311 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden 207.930 Impfdosen verimpft. 188.752 Menschen haben sich bisher über das elektronische Vormerksystem Impfung vorgemerkt. Sie werden verständigt, sobald genügend Impfstoff für ihre Personengruppe verfügbar ist.