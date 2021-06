Jasmine Sommer neue Vorsitzende der SJ Burgenland

Sommer übernimmt die Funktion von Lejla Visnjic, die österreichisches SJ-Verbandssekretärin wird. Sie war Landtagskandidatin bei den Wahlen vor eineinhalb Jahren und ist Gemeinderätin in ihrer Heimatgemeinde. Man habe in der Coronavirus-Pandemie auf die Jugendlichen vergessen, weshalb man mehr für sie tun müsse, so die 23-jährige Sommer.