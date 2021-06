Altlandeshauptmann Hans Niessl feiert 70er

Mehr als 18 Jahre lang (28.12.2000–28.2.2019) war Hans Niessl Landeshauptmann des Burgenlandes. In diesen Jahren sei er ein Landeshauptmann für alle Burgenländerinnen und Burgenländer gewesen, der die Menschen immer in den Mittelpunkt seiner Politik gestellt habe. „Ohne ihn wären wir nicht dort, wo wir jetzt sind“, so Doskozil.

„Richtige Entscheidungen zur richtigen Zeit“

Niessl habe stets das Gespür gehabt, zur richtigen Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen, vor allem bei innovativen Themen, von denen das Burgenland in Zukunft profitieren würde. Dass etwa das Burgenland heute Modellregion bei erneuerbarer Energie sei, „das hätte es ohne Hans Niessl nicht gegeben“, so Doskozil.

SPÖ Burgenland

Auch in seiner aktuellen Funktion als Präsident der Bundessportorganisation „Sport Austria“ sei Niessl der richtige Mann. „Mit seiner Leidenschaft für den Sport gepaart mit seiner politischen Erfahrung ist er das beste Sprachrohr und der beste Vertreter der österreichischen Sportvereine und Sportinstitutionen“, so Doskozil.

Auch SPÖ Burgenland gratuliert

Auch die SPÖ Burgenland sei Dank Niessl hervorragend aufgestellt. Er habe für die Ortsparteien immer ein offenes Ohr gehabt und sie entsprechend unterstützt, sagt Landesparteivorsitzender Doskozil, der Niessl für dessen Einsatz für das Burgenland dankt.