Weltpremiere bei Liszt-Festival

So eine Eröffnung des Liszt-Festivals hat es noch nie gegeben. Weltweit existierte bisher keine einzige Komposition für zwei Klaviere und Blechbläser. Gemeinsam auf der Bühne umgesetzt wurde das Werk von den Brüdern Kutrowatz und den sieben Mitgliedern des „Blechhaufn“.

Sein Concerto No2 hat Eduard Kutrowatz zum 100-Jahr-Jubiläum des Burgenlandes speziell für den „Blechhaufn“ komponiert. Im Stück vereint er kroatische und ungarische Elemente mit Bossa Nova Rhythmen und Themen von Franz Liszt.

„Und so war auch mein Stück angelegt, einfach neue Farben auszuprobieren und einfach musikalisch, was sehr leicht fällt, weil es so eine Fülle gibt, das Burgenland musikalisch einzufangen“, meinte Eduard Kutrowatz.