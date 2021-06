Acht Neuinfektionen und ein Todesfall

Eine 93-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg starb mit oder an Covid-19. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 16 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon sind acht in intensivmedizinischer Behandlung. 190 Personen sind in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 11,1. In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurden bisher 744.272 kostenlose Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Am Dienstag erhielt eine Person ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.

Fast die Hälfte zumindest einmal geimpft

Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 125.250 Personen über das Land Burgenland, davon bekamen 61.454 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 186.704 Impfdosen verimpft. 48,9 Prozent der impfbaren Bevölkerung sind zumindest einmal geimpft.

1.145 Vormerkungen von 12- bis 15-Jährige

Aus der Gruppe der 12- bis 15-Jährigen sind bis jetzt 1.145 Jugendliche für eine Impfung vorgemerkt, sagte Impfkoordinator Markus Halwax im Gespräch mit dem ORF Burgenland. Er kündigt für Mitte Juni ein Abarbeiten der Warteliste an. Das bedeutet, Menschen, die schon sehr lange auf einen Termin warten, sollen zeitnah eine Einladung zur Impfung erhalten. Grundlage bleibe aber der Impfplan. Der habe sich bewährt, das würden die Zahlen ja zeigen, so Impfkoordinator Halwax.