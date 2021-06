Chronik

Wohnhausbrand in Neufeld an der Leitha

In Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Samstagnachmittag in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Sieben Feuerwehren mit insgesamt 115 Einsatzkräften waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.