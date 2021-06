VCÖ sieht Potenzial für mehr Radverkehr

Mehr als 80 Prozent der 127.000 burgenländische Haushalte haben zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad daheim stehen, die meisten sogar mehrere. 85.000 Burgenländerinnen und Burgenländer steigen täglich oder mehrmals die Woche auf das Rad und nutzen es bewusst als Verkehrsmittel im Alltag wie eine VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt.

VCÖ: Infrastruktur für Radfahren ausbauen

Das liegt auch daran, dass vier von zehn Autofahrten im Burgenland kürzer als fünf Kilometer – und damit in Radfahrdistanz sind. Um der Bevölkerung den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad weiter zu erleichtern, sei der verstärkte Ausbau der Infrastruktur für den Radverkehr wichtig, so der VCÖ. Wer, statt im Auto zu sitzen, mit dem Fahrrad fahre, leiste nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, sondern verbrenne auch Kalorien statt Erdöl und spare sich damit einiges an Spritgeld.