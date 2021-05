Lkw nach Navi-Fehler geborgen

Ein Lkw-Lenker der blind seinem Navi folgte, wurde in Gfangen in eine enge Gasse gelotst. Bei einem missglückten Wendemanöver blieb der Lkw mit dem Anhänger an der Ecke einer Holzhütte hängen. Aufgrund des Abschüssigen Geländes konnte sich der Lkw-Zug aus eigener Kraft nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte mit einem Einsatzleitfahrzeug, einem schweren Rüstfahrzeug, einem Rüstlöschfahrzeug, einem Wechselladerfahrzeug und fünfzehn Mann zum Einsatz aus.

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld lenkte das Seil der Winde über das Heck des Rüstlöschfahrzeuges und zog so den Anhänger von der Hütte weg in Richtung Straßenmitte. Danach wurde der Lkw-Zug von der Feuerwehr Pinkafeld durch die engen Gassen in Gfangen wieder auf eine Hauptstraße gelotst. Nach zirka einer Stunde war der Einsatz beendet.