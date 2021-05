Beste Obstprodukte wurden ausgezeichnet

Dieses Jahr haben 114 Betriebe insgesamt 534 Produkte eingereicht. Die Produktpalette reicht dabei von Edelbränden und Säften bis hin zu Essigen, Sirupe und Likören. Von den eingereichten Produkten wurde knapp ein Viertel mit Gold ausgezeichnet. Ein Drittel der Einsendungen erhielt eine Silbermedaille und 23 Prozent wurden mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet. Aus den goldprämierten Produkten jeder Kategorie wurden die Sortensieger in einem Stechen ermittelt. Anschließend werden aus den SortensiegerInnen durch eine vergleichende Verkostung die LandessiegerInnen gekürt.

Habeler neuerlich „Produzent des Jahres“

Der Titel „Produzent des Jahres“ ging in diesem Jahr neuerlich an Sonnenobst Habeler aus Wiesen. Der Betrieb erhält den Titel bereits zum dritten Mal in Folge und zum fünften Mal insgesamt. Der „Produzent des Jahres“ wird über die höchste Durchschnittspunktezahl der eingereichten Produkte ermittelt. Weiters muss der burgenländische Betrieb mindestens fünf Proben in drei verschiedenen Landessiegergruppen eingereicht haben.

Hettlinger/LK Burgenland

Mit den Ergebnissen zufrieden

Die jährliche Landesprämierung zähle zu den bedeutendsten Ereignissen am burgenländischen Obstsektor und sei ein gut geeignetes Instrument, um die Qualität unserer heimischen Produkte auszuzeichnen, so Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Die Auszeichnungen seien nicht nur ein Qualitätskriterium, sondern auch eine wichtige Marketingmaßnahme für die heimischen Betriebe, sagte Nikolaus Berlakovich, Präsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer. Obstbaupräsident Johann Plemenschits appellierte an die Konsumentinnen und Konsumenten bei Obst besonders auf Regionalität und Saisonalität zu achten, um die heimischen Bauern zu stärken.