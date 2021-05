16 Neuinfektionen, ein Todesfall

Eine 98-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart ist im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. In den Krankenhäusern werden derzeit im Burgenland 16 Coronavirus-Patienten behandelt, davon befinden sich acht auf Intensivstationen. Das sind um zwei weniger als am Vortag,.

Stand bei den Impfungen

Bisher wurden im Burgenland 155.075 Impfdosen verabreicht. 114.639 Personen haben die erste Teilimpfung erhalten, 40.436 sind bereits voll immunisiert. Aktuell infiziert sind derzeit im Burgenland 116 Personen, als genesen gelten 17.811 Burgenländerinnen und Burgenländer.

Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug im Burgenland 21. Am höchsten war dieser Wert in den Bezirken Oberwart (31) und Mattersburg (30), am niedrigsten – abgesehen von der Freistadt Rust (0) – in den Bezirken Güssing (4) und Oberpullendorf (5). In Eisenstadt betrug die Inzidenz 27.