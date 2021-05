Bonusticket bis Ende Juni verlängert

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel zeigten sich in einer Aussendung am Mittwoch überzeugt, dass mit dem Bonusticket und der Corona-Stornoversicherung Gäste ins Land geholt werden. „Wir haben uns zur Verlängerung der Bonusticket-Aktion und der Corona-Stornoversicherung entschlossen, weil sie unserem Tourismus ein echtes Alleinstellungsmerkmal geben“, erklärte Doskozil. Mitte 2020 erstmals eingeführt, habe sich das Bonusticket zum Erfolgsmodell entwickelt, so Tunkel: „Insgesamt wurden 2020 rund 13.000 Burgenland-Bonustickets eingelöst, was einen Gesamtwert von über 962.000 Euro für den burgenländischen Tourismus bedeutet.“

Gilt für alle Österreicher

Jeder Vollzahler erhält bis Ende Juni ab einem Aufenthalt von drei Nächten 75 Euro refundiert. Dies gilt für alle Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Österreich. Die Betriebe rechnen den Sofortrabatt mit Burgenland Tourismus ab.