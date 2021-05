Coca-Cola investierte 12 Mio. Euro in Edelstal

Mit der neuen Anlage können im Drei-Schicht-Betrieb sieben Tage die Woche Dosen befüllt werden. Pro Sekunde schafft die Anlage 25 Dosen. Nur drei Mitarbeiterinnen kommen pro Schicht zum Einsatz. Außerdem wurde eine kartonbasierte Sixpack-Verpackung implementiert. Die neue Verpackungstechnologie ermögliche „nachhaltige Sekundärverpackungslösungen – in Österreich werden so jährlich rund 50 Tonnen Plastik eingespart“, so Werksleiter Patrick Redl.

Standort wurde gestärkt

Neu ist außerdem ein automatisiertes Logistikmanagement, das es den Frächtern ermöglicht, über eine Web-Plattform Zeitfenster zu buchen, in denen sie Ware in Edelstal abholen oder anliefern. Auf diese Weise könne genau abgeschätzt werden, wann und wo Ressourcen wie etwa Gabelstapler benötigt werden. Die Investitionen seien ein Bekenntnis in den Standort Edelstal, so Redl.

In Edelstal beschäftigt Coca-Cola rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, österreichweit hat der Getränkehersteller an die 1.000 Beschäftigte. Versorgt werden von Edelstal aus rund 60.000 Kunden im Lebensmittelhandel und in der Gastronomie.