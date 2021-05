Acht Neuinfektionen, neun Intensivpatienten

Die Lage in den Spitälern war am Dienstagvormittag nahezu unverändert. Auf den Intensivstationen wurden weiterhin neun Covid-19-Patienten behandelt. Insgesamt waren 21 Erkrankte in den Spitälern. Das waren zwei mehr als am Vortag.

112.914 Burgenländer wurden bisher geimpft, davon 37.694 mit beiden Dosen. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag Dienstagfrüh bei 26,5. Am höchsten war sie in den Bezirken Mattersburg (30), Eisenstadt (26,8) und Neusiedl am See (21,67). Die niedrigste Inzidenz hatten Güssing mit 8, Oberpullendorf mit 5,41 sowie Rust und Jennersdorf mit 0.