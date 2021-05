Der ORF berichtet im Rahmen seines Programmschwerpunktes „Mutter Erde“ immer wieder über spezielle Themen zum Klimaschutz, diesmal geht es um die Erhaltung der Arten – und in letzter Konsequenz um die Erhaltung der Menschheit.

„Klimaschutz, ist ein extrem wichtiges Thema, das wichtigste und die größte Herausforderung unseres Jahrhunderts. Ins Hintertreffen geraten ist aber auch das Artensterben, das ebenso wichtig ist. Es wird von einer Schwesternkrise gesprochen und darum wird es im Schwerpunkt gehen, dass wir diese beiden Krisen auch verknüpfen. Denn was wir definitiv wissen und auch die Wissenschaft sagt ist, dass es einen Zusammenhang gibt. Bei einer Erderwärmung von derzeit ist es ein Grad, global bis zwei Grad, was erwartet wird, werden auch die Arten schneller sterben. Das heißt, auch wir sind in Gefahr“, so Anita Malli, Nachhaltigkeitsbeauftragte im ORF.

Sendungshinweise: „Universum Spezial“, 25.5.2021, 20.15 Uhr ORF2

Einige Berichte im ORF Burgenland

Was Artenschutz bedeutet, zeigt Montagabend ein Universum Spezial um 20.15 Uhr in ORF2. Aus dem Burgenland gibt es dazu eine Reportage über den Markt der Erde in Parndorf – der durch seine Regionalität zum Erhalt alter Obst- und Gemüsesorten beiträgt. Am 2. Juni wird WWF Artenschutzexperte Bernhard Kohler zu Gast im Mahlzeit Burgenland sein, und in Burgenland heute wird unter anderem über Initiativen zur Rettung des Rohrer Moores berichten werden. Weitere aktuelle Berichte in Radio, Fernsehen und Online runden die Berichterstattung des ORF Burgenland zum Mutter Erde Schwerpunkt „Klima schützen, Arten schützen“ ab.