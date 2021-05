24-Stunden-Betreuung: Immer ein Einsatz

Floare Jurca ist bei Agnes Stacherl in Tauka (Bezirk Jennersdorf) als 24-Stunden-Betreuerin im Einsatz. Frau Stacherl ist 77 Jahre alt und leidet an Demenz. Floare Jurca stammt aus Rumänien und ist Mutter von fünf erwachsenen Kindern. Die Personenbetreuerin ist seit mittlerweile acht Jahren bei der Familie Stacherl im Einsatz. Sie hat schon Frau Stacherls mittlerweile verstorbenen Mann gepflegt.

Ein eingespieltes Team

Die beiden Frauen sind ein eingespieltes Team. Floare Jurca ist rund um die Uhr für die pflegebedürftige Frau da. Ihre Aufgabe erledige sie nicht nur professionell, sondern auch mit viel Hingabe, erzählte ihr Sohn. Rudolf Stacherl arbeitet in Wien – eine Fahrt von Wien nach Tauka dauert etwa zweieinhalb Stunden. Er könnte die Betreuung seiner Mutter nicht übernehmen. Sein Bruder lebt in Stegersbach und besucht die kranke Mutter so oft es möglich ist.

ORF

Pflegerin mit Herz

Ohne die Hilfe von Floare Jurca müsste Agnes Stacherl wohl in ein Pflegeheim. „Wenn Florae nicht bei uns wäre, wäre das sehr schlimm. Sie gehört zu unserer Familie und gibt mir täglich Updates, wie es meiner Mutter geht und was sich im Ort tut. Die Pflege ist so wichtig“, so Rudolf Stacherl im Gespräch mit ORF-Burgenland-Redakteurin Patricia Schuller. Floara Jurca wurde im April 2021 als Pflegerin mit Herz ausgezeichnet. Der Verein „PflegerIn mit Herz“ wurde vom Wiener Städtischen Versicherungsverein und der Wiener Städtischen Versicherung 2012 ins Leben gerufen.