Semotan mit „Haltung und Pose“

Die Fotografin Elfie Semotan einmal nicht hinter, sondern vor der Kamera. Gemeinsam mit Kunsthaus Wien Direktorin Bettina Leidl und Kuratorin Verena Kaspar Eisert posiert Semotan in ihrer Jubiläumsausstellung, denn heuer wird sie 80 Jahre alt. Bekannt wurde sie vor allem für Modefotografie mit künstlerischem Anspruch. Semotan ist eine sensible Fotografin, die Würde ihrer Modelle ist ihr immer wichtig gewesen. Was dabei herauskommt sind meist Porträts von starken Frauen.

„Es gibt überall Raum für die Kunst“

„Die Modefotografie wird von vielen als oberflächlich abgetan. So wie von vielen behauptet wird, dass Fotomodelle dumm sind. Das ist genauso eine absurde Ansage, wie Modefotografie ist oberflächlich. Wieso soll es in der Modefotografie zum Beispiel keinen Raum für die Kunst geben. Es gibt doch überall Raum für die Kunst“, so Semotan.

Wie abwechslungsreich das Werk von Semotan ist, wird viele Besucher überraschen. Assoziativ hängen in dieser Ausstellung neben Modefotografien Semotans Landschaftsaufnahmen oder ihre Amerika-Bilder. Auch Semotans Porträts etwa der Schriftstellerin Elfriede Jelinek, des Schauspielers Willam Defoe oder des Künstlers Franz West sind zu sehen. „Man kann mit Fotos zumindest einen Aspekt einer Persönlichkeit, der wichtig ist, einfangen. Ich schaffe das nur, indem ich eine Art von Verbindung zu der Person, die ich fotografiere, schaffe“, so Semotan.

Ausstellung läuft bis Ende August

Viele Modeaufträge nimmt Elfie Semotan nicht mehr an, aber ihre große Leidenschaft ist und bleibt das Still-Leben. Aus banalen Alltagssituationen komponiert sie kleine Kunstwerke. Meisterhaft beherrscht sie das Spiel mit Licht und Schatten. Die Ausstellung „Haltung und Pose“ präsentiert Elfie Semotan als künstlerisch äußert vielseitige Fotografin. Sie ist noch bis Ende August zu sehen.