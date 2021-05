Späterer Start für Erdbeersaison

Der Grund für die Verspätung der Erdbeersaison ist der viel zu kühle Frühling heuer, erklärte der Wiesener Erdbeerbauer Michael Habeler: „Wir haben heute 13 Grad, und das ist einfach zu wenig“. Dabei ist Habeler mit seinen 14 Folientunnel noch im Vorteil, denn darin können bereits Wiesener Ananas gebrockt werden – allerdings nur alle vier Tage und in geringen Mengen. Im Freiland, wo Habeler auf drei Hektar Erdbeeren anbaut, wird es mit dem Erntebeginn noch etwas dauern. „Vor einem Jahr um die Zeit waren wir schon voll in der Ernte. Ich habe jetzt Fotos durchgeschaut und da haben wir am 13. Mai schon das zweite Mal im Freiland geerntet. Heuer brauchen wir selbst bei den Frühsorten ungefähr noch eine Woche bis zehn Tage, dass wir sagen können: ‚Es ist eine gewisse Menge vorhanden‘“.

ORF

Wetterextreme erschweren Anbau im Freiland

In Summe wird die Erdbeersaison um etwa drei Wochen später beginnen als voriges Jahr. Die zunehmenden Wetterextreme machen den Anbau im Freiland immer schwieriger, meinte der Erdbeerbauer Christoph Ramhofer. „Im Tunnel hat man eine sichere Ernte, man kann den Erdbeeren Wasser geben, dort haben sie Wärme und keinen kalten Wind. Da ist man abgesichert. Es ist zwar ein immenser Aufwand, aber in Zukunft wird es so sein, dass man einen Teil im geschützten Anbau produzieren wird.“ Ramhofer hat bereits in zwei Folientunnel investiert, auch er rechnet mit einem Erntestart in gut einer Woche.