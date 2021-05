ÖVP: Fotovoltaik auf Dächern statt Äckern

Konkret geht es um die Frage, ob die Fotovoltaikanlagen auf Dächern oder auf Freiflächen installiert werden. Die Energie Burgenland argumentiert: Um die Klimaziele Österreichs zu erreichen, reichten Fotovoltaik-Anlagen auf Dächern nicht aus. Außerdem sei die Installation von Anlagen auf Freiflächen billiger als auf Dächern.

ÖVP: Genügend Dächer für PV-Anlagen

Die ÖVP sieht jedenfalls zu wenig Bemühen: Die Dächer sollten ganz klar priorisiert werden. Es gebe genügend Dächer, bei denen die Inhaber eine Fotovoltaik-Anlage installieren wollen würden. „Solange es nur einen freien Dachziegel im Burgenland gibt, sollte dieser vorrangig für PV-Anlagen zur Verfügung stehen – und nicht hochwertiges Ackerland“, forderte der designierte ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz.

Kritik: Zonierung nicht transparent

Das Land schickte vergangene Woche die Eignungszonen für Fotovoltaikanlagen auf Freiflächen in Begutachtung. Es handelt sich um rund 1.400 Hektar im ganzen Land – mehr dazu in Energie Burgenland: Mehr Fotovoltaik im Burgenland. ÖVP-Landtagsabgeordneter Walter Temmel, Bereichssprecher für Energie meinte: „Spannend ist hier auch, wie die geeigneten Ackerflächen für die Fotovoltaik-Anlagen bestimmt werden. Wie diese Zonierung stattgefunden hat, ist uns leider überhaupt nicht klar.“

Die ÖVP wendet sich mit einer schriftlichen Anfrage an den für Raumplanung zuständigen Landesrat Heinrich Dorner SPÖ. Man wolle von ihm genau wissen, wie die Auswahl der Eignungszone erfolgt sei und wer wann und wie in die Auswahl der Eignungszonen eingebunden gewesen sei, sagte Temmel. Laut dem ÖVP-Abgeordneten waren Gemeindevertreter nicht in den Prozess eingebunden.