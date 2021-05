Cselly Mühle sperrt wieder auf

Natürlich gilt auch für das Wirtshaus in der Cselley Mühle die 3-G-Regel: Die Gäste müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Die Mühle feiert heuer: Sie besteht seit 45 Jahren als Kultur- und Aktionszentrum. Die Veranstaltungen, die Geschäftsführerin Eveline Lehner und Christian Musser heuer organisieren, sind darauf abgestimmt.

Saisonstart mit „C’est la Mü“

Den Beginn macht das „C’est la Mü“-Festival am 29. und 30. Mai. Im Freien gibt es Kabarett, Literatur und viel österreichische Musik: Mit dabei sind etwa Ernst Molden und das Frauenorchester, Felix Kramer, Attwenger und My Ugly Clementine. 300 Menschen dürfen mit Maske an zugewiesenen Sitzplätzen das Festival genießen. Am 4. Juni folgt Kabarett mit Alfred Dorfer und Ende Juni dann der Rotgoldmarkt.