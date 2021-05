Burgenlands Sportstars von morgen

Anna Schmiedl steht seit ihrem sechsten Lebensjahr auf der Matte. Seither ist das Kickboxen für sie mehr als nur ein Hobby. Die Begeisterung und die Leidenschaft für den Sport hat sie von ihrem Bruder Felix, der ihr nach wie vor als Trainingspartner zur Seite steht. „Mein Bruder ist damals auf Turniere gefahren und ich bin mit ihm mitgereist. Natürlich habe ich bei seinen Kämpfen zugesehen und das hat mich so mitgenommen, es hat mir so gut gefallen, dass ich selbst damit begonnen habe.“

Kein Stress mit der Schule

Wie ihr Bruder ist auch Anna Schmiedl sehr erfolgreich unterwegs. Die 14-Jährige trainiert fast täglich in der Kickboxhhalle in Rohrbach – gemeinsam mit den anderen Spitzensportlern des Klubs. Schule und Sport ließen sich gut kombinieren, meint die 14-Jährige. Dreimal in der Woche wird im Verein trainiert und zusätzlich zu Hause mit ihrem Bruder. „Für mich ist es aktuell noch kein Stress, auch von der Schule her ist es sich bis jetzt immer ganz gut ausgegangen“, so Anna Schmiedl.

Anna Schmiedl im Interview

Noch viel vor

Ihr bis jetzt größter Erfolg war der Titel bei der U13-Weltmeisterschaft 2018 in Jeselo in Italien. Seither darf sie sich Nachwuchs-Weltmeisterin nennen. „Als ich bei der Weltmeisterschaft in Jesolo im Halbfinale gegen eine starke Kontrahentin gewonnen habe – und als ich dann im Finale stehen durfte – war mein bislang größter Erfolg. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht glauben“, so die 14-Jährige.

Es soll nicht ihr letzter Titel bleiben. Die Ziele sind hoch gesteckt: „Natürlich will ich auch in den nächsten Jahren nochmals Weltmeisterin werden und auch Europameisterin werden. Und es wäre auch schön, wenn die Sportart olympisch werden würde und ich da auch teilnehmen könnte.“